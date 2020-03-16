البنك الأهلي: تثبيت عائد الشهادات لحين إنعقاد لجنة التسعير









وأوضح أبو الفتوح لـ " الفجر " أنه لحين إنعقاد اللجنة سوف تستمر الأسعار الحالية بدون تغيير بإستثناء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي حيث ستنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزي المصري.









عقدت لجنة السياسات النقدية إجتماع طارئ اليوم الأحد، وقررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.





وأكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

قال يحي أو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه سيتم عقد لجنة خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الادخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها.