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عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:48 م
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وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 133 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إن "الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف".

وأضافت: أن "الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان"، موضحة أن "هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض".

كما أن هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة، وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.

كما لفتت الوزارة إلى تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية.

وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، و بقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.


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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس السعودية

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