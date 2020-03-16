لطيفة تخاطب فيروس كورونا على "إنستجرام"!





الحرص على اتباع العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني، وأخذ قسط كافٍ من النوم، المحافظة على النظافة العامة، تجنب الاحتكاك بالمصابين قدر الإمكان، ضرورة مراجعة الطبيب عند الضرورة، ومتابعة ما يستجد من معلومات بشأن المرض من قبل وزارة الصحة.

تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قد المستطاع، فاليدان يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس، لبس الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام مثل الحج أو العمرة.

انتشر مرض الكورونا في هذه الأيام في جميع أنحاء قارة أوروبا وآسيا، وبالأخص في الصين و إيطاليا ودول شرق أسيا، وهو من أخطر الأمراض حاليّا.تسبب المرض في موت الكثير، حتى جاء إلى مصر وظهر 3 حالات وفاة حتى الآن، وقام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، حفاظاً على سلامة المواطنين.نشرت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو أغنية لها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وكانت ترتدي كمامة للحماية من مرض الكورونا.وعلقت على الفيديو قائلة: "لطيفة للكرونا: ماتقربليش".تفاعل الجمهور على الفيديو، ونال الكثير من الإعجابات، فعلق الجمهور قائلاً: "ياعمري ربنا يحفظك"، وكتب معجب آخر: "بالمناسبة هاي الأغنية تحفة"، وقال آخر: "الله يحمي كل الشعوب الإسلامية من هذا الوباء يا لطيفة".يذكر أن طرق الوقاية من فيرس الكورونا هي المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها، استخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع، وليس على اليدين.