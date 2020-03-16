Advertisements
Advertisements
Advertisements

لطيفة تخاطب فيروس كورونا على "إنستجرام"!

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:42 م
Advertisements
لطيفة
لطيفة
نادين نجدي
Advertisements
انتشر مرض الكورونا في هذه الأيام في جميع أنحاء قارة أوروبا وآسيا، وبالأخص في الصين و إيطاليا ودول شرق أسيا، وهو من أخطر الأمراض حاليّا.

تسبب المرض في موت الكثير، حتى جاء إلى مصر وظهر 3 حالات وفاة حتى الآن، وقام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، حفاظاً على سلامة المواطنين.

نشرت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو أغنية لها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وكانت ترتدي كمامة للحماية من مرض الكورونا.

وعلقت على الفيديو قائلة: "لطيفة للكرونا: ماتقربليش".

تفاعل الجمهور على الفيديو، ونال الكثير من الإعجابات، فعلق الجمهور قائلاً: "ياعمري ربنا يحفظك"، وكتب معجب آخر: "بالمناسبة هاي الأغنية تحفة"، وقال آخر: "الله يحمي كل الشعوب الإسلامية من هذا الوباء يا لطيفة".

يذكر أن طرق الوقاية من فيرس الكورونا هي المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها، استخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع، وليس على اليدين.

تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قد المستطاع، فاليدان يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس، لبس الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام مثل الحج أو العمرة.

الحرص على اتباع العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني، وأخذ قسط كافٍ من النوم، المحافظة على النظافة العامة، تجنب الاحتكاك بالمصابين قدر الإمكان، ضرورة مراجعة الطبيب عند الضرورة، ومتابعة ما يستجد من معلومات بشأن المرض من قبل وزارة الصحة.
لطيفة تخاطب فيروس كورونا على "إنستجرام"!
لطيفة تخاطب فيروس كورونا على "إنستجرام"!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطة طرق الوقاية من الكورونا تاجيل الدراسه تاجيل الدراسة اسبوعين اليو

أخبار تهمك

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 23 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الأهلي اليوم| خناقة تشعل المارد الأحمر.. ورد فعل قوي من عبد الحفيظ وفايلر يتدخل بقرار سريع

منذ ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الأهلي من أجل التصدي لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعة

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

منذ أقل من ساعتين

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

إنفوجراف.. كيف تواجه فيروس كورونا في 7 خطوات

بعد ظهور أول إصابة في مصر.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

لتجنب الإصابة بكورونا.. نصائح وزارة الصحة لأولياء الأمور

نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

10:19 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

06:15 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status