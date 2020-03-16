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رغم ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الذهب: "احنا بنعيش أتعس أيامنا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
كـسـاب أحـمـد
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قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن شعبة الذهب تعيش أتعس أيامها رغم ارتفاع أسعار الذهب، لأن تذبذب السعر يؤدي إلى وقف حركة البيع والشراء، معقبًا: "لو الجرام بمليون جنيه، مش هيسعدنا، لكن لو بجنيه الناس كلها هتشتري واحنا هنكسب".

ولفت "واصف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه لا يستطيع نصح بالناس بشراء الذهب أو بيعه خلال الفترة الحالية، لأن أصحاب محلات الذهب ليس لديهم أي تنبؤات حول سعر الذهب.

وأشار إلى أن توقعات في البداية كانت تشير إلى قيام الحكومات والبنوك المركزية باللجوء إلى شراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار، ولكن الآن تقوم البنوك ببيع ما تمتلكه من الذهب لزيادة السيولة، وهذا أدى لزيادة المعروض من الذهب، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وعاود سعر الذهب ارتفاعه اليوم الاثنين، بقيمة 3 جنيهات نتيجة ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1544 دولارا حتي الآن مقارنة بـ 1529، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 688 جنيها وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:


أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 786 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5404 جنيها.

أوقية الذهب 1544 دولار.

خفض الفائدة الأمريكية

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين أمس الأحد في خطوة طارئة أخرى للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

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الكلمات المفتاحية

شعبة الذهب ارتفاع اسعار الذهب أسعار الذهب

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