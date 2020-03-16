Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأقصر تكثف حملاتها على المتاجر لمنع احكتار السلع

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
أعلنت سلطات محافظة الأقصر، عن تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة في الأسعار بدون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المختصة.

ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز الجهات الأمنية، للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع، ومراقبة الغش التجاري، والتأكد من تاريخ صلاحية السلع، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعداد تقرير يومي بذلك.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه على الفور تم تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق والمتاجر، وكذلك المرور على أنشطة المواد البترولية والبوتاجاز، لمواجهة أي مشكلات أو عوائق تواجه المواطنين، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة "التفتيش الصيدلي"، ومباحث التموين، للمرور والتفتيش على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، للتأكد من توافر المطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات ومنع الممارسات الاحتكارية إن وجدت.

وأهابت محافظة الأقصر، بالمواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو مخالفة على الأرقام التالية: 01001816352 - 01033395050.

الأقصر تكثف حملاتها على المتاجر لمنع احكتار السلع
الأقصر تكثف حملاتها على المتاجر لمنع احكتار السلع
الأقصر تكثف حملاتها على المتاجر لمنع احكتار السلع
الأقصر تكثف حملاتها على المتاجر لمنع احكتار السلع
الأقصر تكثف حملاتها على المتاجر لمنع احكتار السلع
الأقصر تكثف حملاتها على المتاجر لمنع احكتار السلع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر متاجر الاقصر اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أمريكا تعلن إجراء أول تجربة للتوصل إلى لقاح ضد "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر: منظمة الصحة العالمية تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الأهلي من أجل التصدي لفيروس كورونا

منذ ساعة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 7 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عبدالله جمعة يكشف سبب استبعاد صالح من الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 14 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"تموين بلطيم" تنفذ حملات تفتيشية على المحال التجارية والمطاعم بـ"كفر الشيخ" (صور)

تعرف على توجيهات محافظ القليوبية لرؤساء المدن لاستقبال عيد الفطر

محافظ الجيزة: فرق عمل يومية لمتابعة منظومة ضبط الأسواق

المنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد على جميع القطاعات (صور)

وزير التعليم العالي يتفقد إجراءات الوقاية من كورونا بـ"قصر العيني"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

06:15 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

08:48 م

باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

07:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status