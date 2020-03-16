الأقصر تكثف حملاتها على المتاجر لمنع احكتار السلع



وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه على الفور تم تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق والمتاجر، وكذلك المرور على أنشطة المواد البترولية والبوتاجاز، لمواجهة أي مشكلات أو عوائق تواجه المواطنين، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة "التفتيش الصيدلي"، ومباحث التموين، للمرور والتفتيش على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، للتأكد من توافر المطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات ومنع الممارسات الاحتكارية إن وجدت.



وأهابت محافظة الأقصر، بالمواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو مخالفة على الأرقام التالية: 01001816352 - 01033395050.





أعلنت سلطات محافظة الأقصر، عن تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة في الأسعار بدون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المختصة.ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز الجهات الأمنية، للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع، ومراقبة الغش التجاري، والتأكد من تاريخ صلاحية السلع، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعداد تقرير يومي بذلك.