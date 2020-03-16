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برلمانية تكشف سبب ارتفاع أسعار المطهرات في الصيدليات

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:56 م
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النائبة اليزابيث شاكر
النائبة اليزابيث شاكر
عبداللطيف هيبة
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طالبت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة المتابعة الشديدة على الصيدليات التي تقوم باحتكار المطهرات أو المستلزمات الطبية الأخري في ظل مواجهة فيروس كورونا وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وفرض عقوبات رادعة على من يقوم برفع سعر المنتج سواء الصيدليات أو الشركات أو التجار.

وقالت "شاكر" في تصريح إلى الفجر: "معظم الصيدليات ليس لها ذنب لأنهم بياخدوا المنتجات غالية من الشركات أو التجار، مما يجبرهم على البيع للمواطن بسعر مرتفع، لكن ده ميمنعش إن فيه بعض الصيدليات بيحتكروا الكمامات والمطهرات، وبيرفعوا أسعارها على المواطن"، لذلك من الضروري وجود رقابة شديدة من الدولة وحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن في عدم الاستغلال والوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت عضو مجلس النواب جميع المواطنين بأن يعتدلوا في شراء احتياجاتهم ولا يتسرعون في شراء كميات مهولة من المستلزمات الطبية والمطهرات، مما يمنح التاجر أو الصيدلية باستغلال المواطنين في رفع الأسعار، متابعة: "ياريت منشتريش ونخزن في البيت، لأن المنتجات مش هتخلص طول مابنعتدل في الشراء، وده اللي بيخلي التاجر يستغلنا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشفت الوزارة عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس".
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الكلمات المفتاحية

مطهرات فيروس كورونا صحة عالمية النائبة اليزابيث شاكر

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