أسماء أبو اليزيد بفستان جرئ في إحدى الحفلات

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد صور من أحدث جلسة تصوير لها من عقد قران أحد أصدقائها وظهرت بفستان إسود طويل بقماش "الدانتيل" وشبكي من ناحية الرقبة وشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وغازلها الجمهور من خلال تفاعلهم عبر خاصية التعليقات فقال أحدهم "سمراء الشاشة الدلوعة بحب لونك وذكائك وطعامتك" قال آخر "خدي قلبي".



وشاركت "ابو اليزيد" في السباق الرمضاني الماضي وحققت نجاحات كبيرا من خلال دورها في مسلسل "هوجان" الذي شاركها فيه عدد من الفنانين منهم محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله ورياض الخولي وعايدة رياض وهو إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".



وكانت أسماء أبو اليزيد قد أوشكت من الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" بعد نجاح الموسم الأول وذكرت أن الجزئين الثالت والرابع سيتم تصويرهم عقب شهر رمضان المقبل.



يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" وهو بطولة رانيا يوسف ومحمد مجدي ومحمد كيلاني وأحمد خالد صالح وهبة عبد العزيز.

