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خالد الجندي متهكماً على أمريكا بسبب الكورونا: "سيبنالكم العلم ودتونا في داهية" (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:52 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، إن هناك الكثير من الأوبئة التي اجتاحت البشرية على مدار التاريخ، وهذه الأوبئة أدت لخلل في التركيبة السكانية لكوكب الأرض، والبعض توقع أن هذه الأوبئة سيؤدي إلى نهاية العالم، لافتًا إلى أن التجارب البشرية أثبتت بأن هذه الأوبئة ابتلاء من الله عز وجل سبحانه وتعالى.

وتابع "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يرى أن الهدف من هذا الفيروس هو ايقاظ العافلين عن غفلتهم، وأيقاظ النائمين من نومتهم، والمذنبين من كوبتهم، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا حطم الجبروت البشري، وأظهر مدى سخافة الإنسان وضحالته، وقلة حيلته، معقبًا: "هذا الفيروس حطم جبروت أصحاب الطغيان في العالم".

وأضاف: "فين دول العالم الأول، وجبروت أمريكيا وأوروبا وروسيا، وفين مراكز الأبحاث، ده رئيس وزراء بريطانيا طالب من المواطنين توديع الأحبة، وطالب من المواطنين الصلاة من أجل أن يزيل الله هذا الفيروس، البعض منسوب زروًا وبهتانًا إلى العلم يتهكم على اللجوء إلى الله، احنا سبنا لكم العلم ودتونا في داهية".


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضًا على نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الدرجة الاوبئة احترازي

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