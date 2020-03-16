غلق 41 مركز تعليمي وصالة ألعاب رياضية غرب الإسكندرية (صور)



وقال الشريف، أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.



ووجه محافظ الإسكندرية مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك، بالبدء الفورى فى تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.



يأتي ذلك فى ضوء توجيه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق والتصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.



كانت ناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أماكن وجود السناتر التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن)، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وقد حددت المحافظة أرقامًا لتلاقي بلاغات المواطنين، وهي: 034234131 - 034234132 - 034234133 - 034234134 - 034234135 - 034234136 - 034234137.



‎جاء ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.



وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.



قام اللواء هشام كمال رئيس حى غرب بالاسكندريه، بتنفيذ حملات مكبرة لغلق المعاهد التعليمية والحضانات والنوادى الصحي، كإجراء احترازى من الدولة حفاظا على الصحة العامة للطلاب ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 41 معهد تعليمي وحضانة ونادي صحي، بواقع 4 معهد تعليمي بشارع الامير لؤلؤ، 5 معاهد تعليمية بنطاق قطاع كرموز، 8 حضانات بنطاق قطاع كرموز، و25 سيبر بنطاق قطاع كرموز، و3 نادى صحي بنطاق قطاع كرموز.يأتي ذلك تنفيذ لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من اماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحشد الاجهزة التنفيذية للمحافظة بغلق المعاهد التعليمية والحضانات للحد من انتشار الفيروس والحد من اماكن التجمعات والكثافة وحفاظًا على الأمن العام.شملت الحملة وجود رئيس مباحث كرموز، ومعاونى المباحث، والكول الأمنى، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير ادارة اشغال الطريق، وادارة الرخص بالحى، ومفتشي ادارتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.في سياق متصل، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".