في ذروة الأزمة.. الصحة الأمريكية تتعرض إلى هجوم إلكتروني





تعرضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، إلى هجوم إلكتروني، فيما تحاول البلاد أن تتصدى لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما نقلت شبكة "بلومبرغ".





هذا وأوضح تقريرٌ منسوب إلى ثلاثة مصادر، أن "الهجوم الإلكتروني سعى إلى إبطاء أنظمة الحواسيب في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ليلة الأحد، وقام القراصنة بأغراق خوادم الوزارة بملايين الطلبات، في غضون ساعات قليلة فقط، لكن محاولات الاختراق لم تتكلل بالنجاح".





وجرى إطلاع مسؤولين فيدراليين حول ما حصل، بعد رصد محاولات الاختراق، ولم ترد أي أخبار حول بيانات مسروقة من النظام الرقمي.





و كان مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد قال يوم أمس الأحد، إن "معلومات خاطئة يجري تداولها حول احتمال فرض حجر صحي على مستوى وطني في الولايات المتحدة"، موضحاً أن ما يروج محض شائعات.





ولم تدل الوزارة بأي تعليق حول الهجوم الإلكتروني المحتمل الذي جاء في فترة حرجة، من جراء انتشار الوباء العالمي على نطاق أوسع في الولايات المتحدة وباقي دول العالم.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشاد قبل فترة بالإجراءات، التي اتخذتها بلاده لأجل تطويق انتشار فيروس كورونا، لكن بلاده سجلت الآلاف من حالات الإصابة الجديدة في وقت لاحق.





وأصيب ما يقارب 3814 شخص بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، فيما لقي 70 شخصا مصرعهم من جراء الوباء.





هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.



