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ميسرة لـ"الفجر الفني": نفسي أقدم دور وطني.. وهذه شخصيتي في مسرحية "حب رايح جاي"
الإثنين 16/مارس/2020 - 09:51 م
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حوار مصطفي فكيه_تصوير مصطفي الديب
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افتتح الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح الكوميدي منذ مسرحية "حب رايح جاي" للمخرج ياسر صادق على المسرح العائم بالمنيل، بطولة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفنية، وأبرزهم القدير رشوان توفيق، أحمد صيام، دنيا عبد العزيز، ميديو عادل، ميسرة.
وقالت الفنانة ميسرة في تصريح خاص لـ "لفجر الفني": بأن مسرحية "حب رايح جاي" تناقش موضوعًا مهمًا هو العلاقات الأسرية والانسانية التي تربط الناس ببعضهم ومشاعر الحب بينهم، ومن الممكن أن تأثر الصفات السيئة على هذا الحب.
وتابعت "ميسرة"، حديثها بأن السبب الرئيس في الانضمام لفريق عمل المسرحية بأنها تجسد ثلاثة شخصيات مختلفة، كل شخصية من دولة يرمز لها من خلال ملابسها وانطباعاتهم، وتدور مشاهدها مع الفنان أحمد صيام وتجسد شخصية زوجته، ونقدم استعراض بشكل كوميدي ساخر.
وأشارت إلى أنها تريد أن تجسد شخصيات جديدة، وتخرج عن نطاق الإغراء وأدوار المرأة القوية، وتظهر للجمهور مرة أخرى بشكل مختلف بعد الابتعاد عن الدراما لفترة طويلة بشخصية وطنية أو إنسانية، قائلةُ:" محتاجين الفترة دي نفلتر أعمالنا، ونعود للمبادئ التي تم تجاهلها بسبب ظروف الحياة".
وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي غنائي، بشأن شاب يتقدم للزواج من فتاة وتربطهما علاقة حب قوية، ولكن مهر زواجه منها هو تجميع أكبر عدد من أفراد العائلة لحضور الزفاف، وتبدأ الرحلة من خلال الذهاب لمجوعة من الأسر كل أسرة تمثل صفة سيئة موجودة في المجتمع.
"حب رايح جاي" بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسنى، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهواري، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوى، كلمات دعاء عبد الوهاب تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق.
وقالت الفنانة ميسرة في تصريح خاص لـ "لفجر الفني": بأن مسرحية "حب رايح جاي" تناقش موضوعًا مهمًا هو العلاقات الأسرية والانسانية التي تربط الناس ببعضهم ومشاعر الحب بينهم، ومن الممكن أن تأثر الصفات السيئة على هذا الحب.
وتابعت "ميسرة"، حديثها بأن السبب الرئيس في الانضمام لفريق عمل المسرحية بأنها تجسد ثلاثة شخصيات مختلفة، كل شخصية من دولة يرمز لها من خلال ملابسها وانطباعاتهم، وتدور مشاهدها مع الفنان أحمد صيام وتجسد شخصية زوجته، ونقدم استعراض بشكل كوميدي ساخر.
وأشارت إلى أنها تريد أن تجسد شخصيات جديدة، وتخرج عن نطاق الإغراء وأدوار المرأة القوية، وتظهر للجمهور مرة أخرى بشكل مختلف بعد الابتعاد عن الدراما لفترة طويلة بشخصية وطنية أو إنسانية، قائلةُ:" محتاجين الفترة دي نفلتر أعمالنا، ونعود للمبادئ التي تم تجاهلها بسبب ظروف الحياة".
وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي غنائي، بشأن شاب يتقدم للزواج من فتاة وتربطهما علاقة حب قوية، ولكن مهر زواجه منها هو تجميع أكبر عدد من أفراد العائلة لحضور الزفاف، وتبدأ الرحلة من خلال الذهاب لمجوعة من الأسر كل أسرة تمثل صفة سيئة موجودة في المجتمع.
"حب رايح جاي" بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسنى، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهواري، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوى، كلمات دعاء عبد الوهاب تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق.
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