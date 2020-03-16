Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاجر عفيفي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وصل أمانة"

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:46 م
Advertisements
هاجر عفيفي
هاجر عفيفي
رشا عادل
Advertisements
تواصل الفنانة هاجر عفيفي، تصوير مسلسلها الجديد الذي تشارك به خلال رمضان القادم 2020، ويحمل اسم "وصل أمانة"، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان علي ربيعة ومصطفى خاطر وخليل صبحي، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وكشفت "هاجر"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن شخصيتها في مسلسل "وصل أمانة"، قائلة:"أجسد خلال المسلسل شخصية خطيبة علي ربيع وتدعى "رشا"، وتدور أحداث الشخصية في إطار كوميدي".

وأضافت: "أن الشخصية مختلفة تمامًا بالنسبة لها فلم تقدم أي شخصية كوميدية مثل هذه الشخصية من قبل لذلك سعيدة جدًا بها، وبالاشتراك مع فنانين موهوبين ومتميزين مثل الفنان علي ربيع ومصطفي خاطر وباقي فريق العمل".

يذكر أن هاجر عفيفي، يعرض لها حاليًا مسلسل "بنات موسى" على إحدى القنوات الفضائية، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة وفاء عامر، وديانا هاشم وكمال أبو رية، وصبري فواز، ومحمد عز، والمسلسل من تأليف يسري الفخراني، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة.
هاجر عفيفي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وصل أمانة"
هاجر عفيفي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وصل أمانة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 22 ساعة

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ حوالي 4 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ ربع ساعة

عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 8 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 15 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الأهلي من أجل التصدي لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

على طريقته الخاصة.. إسلام جمال يبارك لجمهور الزمالك على بطولة كاس مصر

اسلام جمال يروج لمسلسل "بلا دليل"

خالد سليم يوجه رسالة تحفيزية لجمهوره

يسرا والزعيم ونبيلة عبيد.. ماراثون مسلسلات رمضان ٢٠٢.. مين يكسب؟

نهال عنبر تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في وصل أمانة

صبحي خليل يكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيته في مسلسل "وصل أمانة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

06:15 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

09:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status