هاجر عفيفي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وصل أمانة"

تواصل الفنانة هاجر عفيفي، تصوير مسلسلها الجديد الذي تشارك به خلال رمضان القادم 2020، ويحمل اسم "وصل أمانة"، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان علي ربيعة ومصطفى خاطر وخليل صبحي، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



وكشفت "هاجر"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، عن شخصيتها في مسلسل "وصل أمانة"، قائلة:"أجسد خلال المسلسل شخصية خطيبة علي ربيع وتدعى "رشا"، وتدور أحداث الشخصية في إطار كوميدي".



وأضافت: "أن الشخصية مختلفة تمامًا بالنسبة لها فلم تقدم أي شخصية كوميدية مثل هذه الشخصية من قبل لذلك سعيدة جدًا بها، وبالاشتراك مع فنانين موهوبين ومتميزين مثل الفنان علي ربيع ومصطفي خاطر وباقي فريق العمل".



يذكر أن هاجر عفيفي، يعرض لها حاليًا مسلسل "بنات موسى" على إحدى القنوات الفضائية، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة وفاء عامر، وديانا هاشم وكمال أبو رية، وصبري فواز، ومحمد عز، والمسلسل من تأليف يسري الفخراني، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة.