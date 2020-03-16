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لمكافحة كورونا.. إغلاق 22 مركز للدروس الخصوصية في الأقصر

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:41 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شنت سلطات محافظة الأقصر، حملات مكثفة على مراكز التعليم الخاص والدروس الخصوصية، وذلك في اطار تطبيق خطة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المتجدد.

وأسفرت الحملات التي شنتها الأقصر على مداري يومين، عن إغلاق 29 مركز للدروس الخصوصية منها 22 مركز بمدينة الأقصر، و7 مراكز بمدينة إسنا.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من إغلاقها تمامًا، تطبيقًا لخطة مواجهة الفيروس.

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