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إيمان عبدالغني تتعاقد مع شركة "أرقى لمسة" لإنتاج أعمالها

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:14 م
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إيمان عبدالغني
إيمان عبدالغني
لمياء علي
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أعلنت نجمة ذا فويس إيمان عبد الغني عن تعاقدها مع شركة أرقى لمسة للإنتاج الفني وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت إيمان عبد الغني قائلة: انتظروا حفلاتي المقبلة في مصر ودول الخليج والوطن العربي والحمدلله تم توقيع التعاقد مع أرقى لمسة للإنتاج الفني وتنظيم المهرجانات والاحتفالات.

وكانت المطربة إيمان عبد الغني، قد حصدت قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك بعد مشاركتها في برنامج "The Voice" في نسخته الخامسة، والذي انتهى بتتويج المتسابق التونسي مهدي العياشي باللقب.

وصرحت إيمان عبد الغني في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" من قبل إنها سعيدة بمشاركتها في البرنامج وبمحبة الجمهور لها، لافتة إلى أنها مشغولة حاليًا بالتحضير لباكورة أعمالها الغنائية، حيث ستطرح سينجل خلال الفترة المقبلة وستكون مفاجأة لجمهورها.

جدير بالذكر أن إيمان عبد الغني، مطربة مصرية وخطفت الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهورها في ذا فويس، وقد انتقلت إلى المرحلة النهائية بالبرنامج وتنافس معها على اللقب كلًا من مهدي عياشي ورضوان الأسمر وفهد مفتخر.
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