Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيويورك تقرر غلق دور السينما والمسارح وتعلق نشاطاتها الفنية

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:04 م
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن غلق جميع دور السينما في المدينة، وغلق كافة المسارح والملاهي الليلية وأماكن الحفلات الموسيقية، وأماكن التجمعات والاختلاط. 

وكتب العمدة الأمريكي في تغريدته:"حياتنا تتغير جميعًا بطرق لم يكن بالإمكان تصورها قبل أسبوع فقط من الآن، نحن نتخذ سلسلة من الإجراءات التي لم نكن نتوقع اتخاذها وذلك في محاولة لإنقاذ أرواح أحبائنا وجيراننا، الآن حان الوقت لاتخاذ خطوة جذرية أخرى". 

وأضاف بيل دي بلاسيو قائلًا:"يمكن للفيروس أن ينتشر بسرعة من خلال التفاعلات الوثيقة بين سكان نيويورك في المطاعم والحانات والأماكن التي نجلس فيها بالقرب من بعضنا البعض، علينا كسر تلك الحلقة، فيجب إغلاق النوادي الليلية ودور السينما ودور المسرح الصغيرة وأماكن الحفلات الموسيقية". 

يشار إلى أن عدد من النجوم في مختلف أنحاء العالم قد أوقفوا بالفعل نشاطاتهم الفنية، والحفلات التي من المقرر انعقادها خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بعدما تفشى فيروس كورونا بسرعة كبيرة في أنحاء العالم، وارتفاع نسبة الإصابة بالمرض. 

وتم أيضًا وقف عدد من المهرجانات السينمائية والغنائية على مستوى العالم، وأبرزهم إلغاء مؤتمر ومهرجان SXSW الموسيقي الشهير، الذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم، وتم تأجيل مهرجان "COACHELL" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

نيويورك تقرر غلق دور السينما والمسارح وتعلق نشاطاتها الفنية
نيويورك تقرر غلق دور السينما والمسارح وتعلق نشاطاتها الفنية
نيويورك تقرر غلق دور السينما والمسارح وتعلق نشاطاتها الفنية
نيويورك تقرر غلق دور السينما والمسارح وتعلق نشاطاتها الفنية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام اليو افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 7 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 13 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر: منظمة الصحة العالمية تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 14 ساعة

عبدالله جمعة يكشف سبب استبعاد صالح من الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمريكا تعلن إجراء أول تجربة للتوصل إلى لقاح ضد "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

زيادة جديدة على أسعار تذاكر السينما.. تعرف على التفاصيل

عمدة نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2020

عمدة نيويورك يكشف سبب ظلام المدينة "المفاجئ"

نيويورك.. مظاهرات ضد التساهل مع شرطي خنق رجلا أسود حتى الموت

عاجل.. إغلاق جسر جورج واشنطن بنيويورك بسبب تهديد بوجود "قنبلة"

جاذبة للسياحة وعناصرها فريدة.. أفضل 15 شارع حول العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

06:15 م

عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

08:48 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

07:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status