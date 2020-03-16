نيويورك تقرر غلق دور السينما والمسارح وتعلق نشاطاتها الفنية



وأضاف بيل دي بلاسيو قائلًا:"يمكن للفيروس أن ينتشر بسرعة من خلال التفاعلات الوثيقة بين سكان نيويورك في المطاعم والحانات والأماكن التي نجلس فيها بالقرب من بعضنا البعض، علينا كسر تلك الحلقة، فيجب إغلاق النوادي الليلية ودور السينما ودور المسرح الصغيرة وأماكن الحفلات الموسيقية".



يشار إلى أن عدد من النجوم في مختلف أنحاء العالم قد أوقفوا بالفعل نشاطاتهم الفنية، والحفلات التي من المقرر انعقادها خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بعدما تفشى فيروس كورونا بسرعة كبيرة في أنحاء العالم، وارتفاع نسبة الإصابة بالمرض.



وتم أيضًا وقف عدد من المهرجانات السينمائية والغنائية على مستوى العالم، وأبرزهم إلغاء مؤتمر ومهرجان SXSW الموسيقي الشهير، الذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم، وتم تأجيل مهرجان "COACHELL" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.





وكتب العمدة الأمريكي في تغريدته:"حياتنا تتغير جميعًا بطرق لم يكن بالإمكان تصورها قبل أسبوع فقط من الآن، نحن نتخذ سلسلة من الإجراءات التي لم نكن نتوقع اتخاذها وذلك في محاولة لإنقاذ أرواح أحبائنا وجيراننا، الآن حان الوقت لاتخاذ خطوة جذرية أخرى".