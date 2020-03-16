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أحمد موسى يناشد المواطنين الالتزام في منازلهم للوقاية من كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين الالتزام في منازلهم للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، منتقدًا استهتار المواطنين باتباع التعليمات للوقاية من الوباء العالمي، معقبًا: "اللي بشوفه في الشارع ناس بتهزر.. المدارس والجامعات وقفت والطلاب اعتبروا إجازة.. نلاقي الأولاد في الأندية والكافيهات والشيشة شغالة!!.. هو إحنا بنوزع الكورونا على 100 مليون مواطن!".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن عدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الصحة سيضر 100 مليون مواطن مصر، مشيرًا إلى أن المواطن قد يكون مصاب بالفيروس دون أن يعلم وينشر المرض.

وأنتقد زحام المواطنين على شراء السلع الاستهلاكية في المحلات الكبرى، وظهور تجمعات كثيرة للمواطنين في الشوارع دون مراعاة ما يحدث، لافتًا إلى أن التساهل مع الفيروس أدى إلى انتشار المرض في إيطاليا وأسبانيا.

وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الدرجة احترازي

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