سبب شهرة العندليب.. بدء حياته قارئًا للقرآن وختمها بمطرب.. ما لا تعرفه عن كارم محمود من كارم محمود

لقبه الجمهور بالكروان الطيب لما يتمتعه من دماثه للخلق وصوت عذب عمل مع كبار أهل الفن والتلحين والموسيقى والغناء في مصر هو الفنان كارم محمود، الذي يحل اليوم الإثنين 16 من مارس ذكرى ميلاده.



ونبرز لكم في بوابة "الفجر الفني" هذا التقرير معلومات عن الكروان كارم محمود، في ذكرى ميلاده.



1- اسمه بالكامل كارم أبو رية محمود، ولد في 16 مارس 1922 بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.



2- كان والده يعمل في التجارة، وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية عمل كارم محمود، في محل رفا، ويقال أنه قد نقل حلاوة الصوت عن والده الشيخ أبو رية قارئ القرآن.



3- بدأ حياته، كقارئ للقرآن الكريم فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ثم فنانًا بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية.



4- كان يرعاه فنيا آنذاك مصطفى بيك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية. وبناء على توصية المستشار رضا التحق بفرقة الأنغام الذهبية.



5- تخرج كارم محمود في قسم الغناء بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية بمرتبة الشرف، ومُنح شهادة تفيد أن ترتيبه كان الأول طوال مدة دراسته في المعهد



6- اشترك في تسجيل الأغاني الوطنية، ثم سجل أغنية محلاها الدنيا مع حياة محمد وهبي.



7- تدرب كارم محمود، على غناء التراث على يد معلمه محمد حسن الشجاعي، رئيس قسم الموسيقى والغناء، وعمل أيضا في تلك الفترة مع الشيخ فؤاد محفوظ ودرويش الحريري وصفر علي وآخرين.



8- بعد نجاحه مع فرقة الأنغام الذهبية أعطته الإذاعة فرصة الغناء منفردا والتلحين أيضا وقد أسندت إليه البطولة الغنائية لأكثر البرامج الإذاعية شهرة في ذلك الوقت.



9- تم اختياره لبطولة العديد من الأوبريتات مثل أوبريت العشرة الطيبة لـ سيد درويش من تأليف محمد تيمور، وأوبريت "ليلة من ألف ليلة" لبيرم التونسي وأحمد صدقي



10- من أعماله الغنائية: "أمانة عليك يا ليل طول- والنبي يا جميـــل حوش عنى هواك - على شــط بحر الهـــوى- سمرة يا سمرة - عنابى عنابي- حوش عنى هواك - يا حلو ناديلى- داره قصاد دارى- أمجاد ياعرب- إيدك في إيدى- يافايتني ف حيرة - يا ابو العيون السود - عرف الشوق يوصلي"



11- شارك كارم محمود في بطولة 20 فيلما كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى وغنى في الفيلم " آن الأوان يا زمان" آخرها فيلم بعنوان "ثأر بايت".



12- لمع صوته بين الأصوات الكبيرة التي كانت تتسيد الغناء في مصر تلك الأيام، فوجد مكانته بين محمد قنديل وإبراهيم حمودة ومحمد الكحلاوي وغيرهم من عمالقة الغناء العربي في تلك الفترة.



13- زوج كارم من خارج الوسط الفني، وكان حريصًا ان تكون حياة عائلته بعيدة عن الأضواء، أنجب ابن هو محمود ويعمل سفيرًا بوزارة الخارجية وبنت.



14- كان في زيارة لتونس عام 1965 وتحمس وقاد مظاهرات شعبية وطنية حماسية ضد الاحتلال الفرنسي، وحملته الجماهير على الأكتاف وهو يغني "تونس الخضراء".



15- غنى أغاني وطنية ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر، وخصوصًا نشيد " بإسم الأحرار الخمسة".



16- أدت مواقفه هذه إلى قيام سلطات الاحتلال الفرنسي باعتقاله، وإيداعه في السجن لمدة ثلاثة أشهر.



17- تدخلت سلطات عديدة ومنها جمعية المؤلفين والملحنين في باريس، للإفراج عنه.



18- ظلت الحكومة الجزائرية توجه الدعوة لكارم محمود سنويا لحضور الاحتفال بالاستقلال، ومنحته شهادة تقدير ووسامًا.



19- كان سببًا في شهرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، عن طريق إحدى المرات كان لديه تسجيلًا مباشرًا ولظروف خارجة عن إرادته اضطر للسفر إلى لبنان، وتأخر في عودته وقبيل موعد البث بربع الساعة لجأ المسئولين إلى إسناد البروفة لأحد أعضاء فرقة الإذاعة.



عبد الحليم شبانة، عازف آلة الأوبوا، الذي كان مُحبًا للغناء بشكل كبير، قام بالغناء وكانت فرصة ذهبية ليكون بعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



20- رحل عن دنيانا الكروان الفنان كارم محمود، في لندن يوم الأحد 15 يناير عام 1995 عن عمر يناهز 72 عامًا.

