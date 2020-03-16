المستوردين: شائعات انتشار "كورونا" جزء من الحرب ضد مصر

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه لا توجد أي مشكلة في الاستيراد، وكل التعاقدات تصل في توقيتها الطبيعي والبضائع متوفرة إلى ما بعد شهر رمضان والعيد، موجهَا حديثه للشعب المصري: "ما تقلقوش من حاجة"



وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن بضائع شهر رمضان وصلت ومتواجدة مع المستوردين، ومرحلة البيع للجمهور بدأت الآن بشكل واضح، مشيرًا إلى أن كل السلع متوفرة بصورة كبيرة.



ولفت إلى أنه لا داعي للقلق لأن الدولة لديها احتياطات كبيرة من السلع الاستراتيجية.



وأضاف أن الشائعات التي تصدر حول انتشار فيروس كورونا جزء من الحرب التي تحاك ضد الدولة المصرية، بعد مسلسل الربيع العربي، لافتًا إلى أن الصين بدأت تسيطر على الفيروس ومصانعها بدأت تعمل بنسبة 95%.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

