هكذا نصح محمد ممدوح جمهوره للوقاية من فيروس كورونا





وكمل "ممدوح" حديثه قائلًا: "يعني الناس تقلل الخروجات والقهاوي تماما.. تمنع اي نزول من البيت لغير الضرورة فقط.. معلش استحمل شوية لحد ما الموجة دي تعدي ونرجع أحسن من الأول".



وقام بنصح الجمهور لمقاومة جشع التجار في هذه الأيام الصعبه التي تمر بها البلاد حيث قال " يعني انت مش مضطر تنزل تشتري كل المنتجات اللي في السوبر ماركت وتسبب أزمة في السوق وتمنع غيرك انه يشتري احتياجاته" وتحدث أيضا عن الواجب الذي يجب على كل مصري فعله من عدم تصديق الشائعات قائلا: " ماتسمعش وماتنشرش أي أرقام او اشاعات من اي مصدر غير رسمي.. خلي مصدرك الوحيد هو موقع منظمة الصحة العالمية وموقع وزارة الصحة".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح مسسل "ولد الغلابة" والذي شاركه فيه عدد من الفنانين منهم أحمد السقا وانجي المقدم وهبة مجدي

شارك الفنان محمد ممدوح صورة مكتوب عليها شعار "#احمي_نفسك_وبلدك_بنفسك" وهذا يعد نوع من أنواع التوعية التي يقوم بها عدد من الفنانين في هذا الوقت بسبب فيروس كورونا المستجد وذالك عبر حسابه على موقع الصوروالفيديوهات "انستجرام".وكتب "ممدوح" بعض النصائح للوقاية من فيروس الوقاية قائلا: "أولا: النضافة الشخصية: كل الدكاترة والعلماء دلوقتي أجمعوا ان ابسط سُبل الوقاية من المرض ده دلوقتي هي انك تغسل إيدك بإستمرار.. سهلة جدا صح؟ ومانحطش ايدينا على وشنا اطلاقا طول ما احنا بره البيت او ايدينا مش مغسولة كويس جدا .. خلي معاك بخاخة مطهر كحولي في شنطتك.. طهر بيها إيديك لو بتركب مواصلات او بتعامل مع ناس كتير في شغلكثانيا الإختلاط: ياريت يا جماعة نمنع الإختلاط اصلا بشكل مؤقت لحد ما الأزمة دي تعدي.. باستثناء الشغل طبعا.. روح الشغل بس حافظ على نفسك بالخطوة اللي فوق.