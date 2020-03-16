شهادات الاستثمار الأعلى عائد في البنوك بعد تخفيض الفائدة



تستعد البنوك العاملة في مصر دراسة تعديل أسعار الفائدة على الودائع وشهادات الاستثمار ذات العائد الثابت بعد قرار البنك المركزي اليوم خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.



ونستعرض فيما يلى أعلى شهادات الاستثمار من حيث العائد بعد تخفيض أسعار الفائدة وجاء على رأسها بنك الاستثمار القومي حيث يقدم شهادة استثمار"ب" لعام واحد بنسبة فائدة 13% وتصرف شهريًا، وأخري لأجل 3 سنوات

بنسبة الفائدة 12% ويصرف كل 3 أشهر، ويمكن شراء الشهادات من خلال فروع البنك الأهلي.









يأتى في الترتيب الثاني من حيث العائد البنك الأهلي المصري الذي يصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بفائدة 12% لأجل 3 سنوات، بجانب نفس الشهادة لأجل 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي بفائدة 12.25%.









جاء بنك مصر فى الترتيب الثالث بشهادة القمة ذات العائد الشهري بنسبة فائدة 12% .





ويقدم بنك كريدي أجريكول شهادة 3 سنوات بنسبة الفائدة 10.5% للعائد الشهري، 10.75% للعائد ربع سنوي، و11% للعائد نصف سنوي.









ويطرح بنك التعمير والإسكان شهادة التعمير ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات بنسبة فائدة 12% .









ويبيع البنك المصري الخليجي شهادة إدخار لأجل 3 سنوات بفائدة 11% للعائد الشهري، و11.25% للعائد ربع سنوي، و11.5% للعائد نصف سنوي، و12% للعائد سنوي.





ويتميز البنك الزراعي المصري بشهادة الحصاد لأجل 3 سنوات بفائدة 12% يصرف شهريًا.









ويطرح بنك الشركة المصرفية شهادة 3 سنوات بفائدة 11% للعائد شهري، و11.25% للعائد ربع سنوي.









ويبيع البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة 3 سنوات بفائدة 10.75% للعائد الشهري، و10.875% للعائد ربع سنوي، و10.625% للعائد نصف سنوي، و11% للعائد سنوي.









وفي بنك الكويت الوطني شهادة ادخار 3 سنوات بفائدة 10.5% للعائد شهري، و10.75% عائد ربع سنوي.





ويطرح بنك أبوظبي الأول شهادة ادخار 3 سنوات بفائدة 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد ربع سنوي.