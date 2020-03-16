رئيس بنك مصر: خفض الفائدة كان ضرورى بعد تراجع العائد على الدولار إلى 0%

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي اليوم بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3 % على الأيداع والاقتراض إيجابي، ويساعد في احتواء الاثار السلبية التى قد تنتج من انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وتابع "الإتربي" في تصريحات لـ" الفجر"، " أن قرار خفض الفائدة شجاع من البنك المركزي، وجاء في توقيت مناسب وضروري خاصة بعد اتساع العائد على الدولار مقارنة بالجنيه المصري نتيجة لقرار الفيدرالي الذي خفض العائد على الدولار إلى 0%."

وأضاف الإتربي، " أنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشة قوية في ضواء هذا القرار، مشيرًا إلى أنه لا يرجح أن تتأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين بسب هذا الخفض لأنه مصر مازالت من اعلي الدول في أسعار الفائدة التى شهدت تراجع بعدد من الدول خلال هذة الفترة."

البنك المركزي يخفض الفائدة بشكل مفاجئ:

وكان البنك المركزي قرر اليوم في أجتماع مفاجئ للجنة السياسيات النقدية خفض سعر الفائدة بواقع 3% على الأيداع والاقتراض؛ لتصل إلى 9.25% و10.25% على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي، أن هذة الخطوة جاءت في ضوء التطورات العالمية، وما يتبعة من ضرورة التحرك للحفاظ على مكتسبات التى حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي.





أسعار الفائدة على الشهادات التي يصدرها بنك مصر بعد قرار المركزي:

وكشف" الإتربي"، عن أن بنك مصر لم يتخذ قرار حتي الآن بخفض الفائدة على الشهادات الاستثمار ذات عائد ثابت التي يصدرها لتبقي عند مستويتها الحالية دون تغير، على أن تعقد لجنة الأصول والخصوم بالبنك اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لتحديد أثار هذا الخفض على الأوعية الأدخارية التى سيصدرها لاحقًا، مشير إلى أن الشهادات التى يصدرها وذات عائد متغير هى التى أنخفضت لرتبطها مباشرة بسعر الفائدة بالبنك المركزي.

ويصدر بنك مصر شهادة القمة وهي شهادة متغيرة العائد تبلغ نسبة الفائدة 12% وتصرف شهريا.