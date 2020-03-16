رقم صادم.. منار يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة بعد تعليق الطيران

علق الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، على قرار تعليق الطيران المصري لمدة أسبوعين، قائلًا إن هذا القرار سيكلف الدولة حوالي 2 وربع مليار جنيه في أسبوعين، موضحًا أن أساس القرار هو صحة المواطن المصري.



وأوضح "عنبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن الدولة ستتكفل مبالغ طائلة، وأن الاقتصاد المصري سواء سياحة أو طيران سيتكلف مبالغ طائلة، معلقًا: "مش مهم الخسائر، المهم صحة المواطن، صحة المواطن قبل أي شيء".



وأضاف وزير الطيران المدني، أن هذه القرارات اتخذت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لافتًا إلى أن قرار الحكومة يشمل استكمال جولات السائحين الموجودين حاليًا على أرض مصر، ومنع استقبال أفواج أخرى، بالإضافة إلى أنه سيتم إعادة المصريين العالقين في الخارج.



كان قد أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنهم رصدوا انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا، مشددًا على أن تعقب الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا هو العمود الفقري لمواجهة فيروس كورونا.



ووجه "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، رسالة إلى جميع الدول، قائلًا: "افحصوا كل حالة مشتبه بها، وإذا كانت النتيجة إيجابية قوموا بعزلهم، وابحثوا عن المخالطين بهم قبل يومين، وابحثوا عن المصابين".



وأكد أن النقطة الأساسية هي الفحص ثم الفحص ثم الفحص لهذا المرض الخطير، مشددًا على أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.



وأشار "أدهانوم"، إلى أن غسل الأيدي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.



وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: "فيروس كورونا هو أخطر أزمة صحية نواجهها في حياتنا، والأيام المقبلة ستكون اختبارًا لنا جميعًا".



وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الدول الضعيفة صحيًا ستعاني من انتشار وباء كورونا، وأنه يجب أن يكون فيروس كورونا مسئولية الجميع.

