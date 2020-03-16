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التموين: احتياطي اللحوم يكفي لـ25 شهرًا.. لا داعي للقلق

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:21 م
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أحمد كمال
أحمد كمال
كـسـاب أحـمـد
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قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه لا داعي للقلق أو التكالب على شراء السلع، خاصة أن مصر لديها احتياطي يكفي على الأقل لـ4 شهور، وفي الدواجن تصل لـ11 شهر، وفي اللحوم الحية لـ25 شهر.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الاحتياطي لدى القطاع الخاص يكفي لما بعد العيد الكبير، مشيرًا إلى أن منافذ السلع التموينية ومنافذ جمعيتي متواجدة بأكثر من 35 ألف فرع، والمخابر تعمل بشكل يومي، ولا داعي للقلق على وجه الإطلاق.

ولفت إلى أن وزارة التموين قامت بصرف 75 %من الحصة الشهرية للمواطنين حتى الآن، لافتًا إلى أن الوضع مطمئن للغاية.


وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين توافر اللحوم تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه التكالب على الشراء

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