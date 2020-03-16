خيال علمي.. رد ناري من "الوزراء" على تقرير "الجارديان"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء سيقوم بإعادة تقييم قرار تأجيل الدراسة في المدراس بعد انتهاء الـ14 يومًا، وسيتم تقييم تعليق رحلات الطيران بصفة دورية.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تقرير الجارديان عن الوضع في مصر حول انتشار فيروس كورونا ينتمي إلى الخيال العلمي، لافتًا إلى أن الغرض من هذا التقرير لا يخفى على أحد، متسائلًا: "لماذا اختارت الجارديان مصر لإعداد حولها هذا التقرير، مع أنتشار الفيروس في العديد من الدول؟.



وأشار إلى أن الشائعات صدرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حول أنتشار كورونا في مصر، وبعض هذه الشائعات حدد توقيت حدوث الحظر غدًا يوم الثلاثاء، متسائلًا: "لماذا تم اختيار يوم الثلاء بالتحديد؟"



هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

