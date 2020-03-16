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حالة الطقس يوم الثلاثاء | الارصاد الجوية تكشف تفاصيل درجة الحرارة غدا 17/3/2020 في مصر والدول العربية والأجنبية

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:03 م
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حالة الطقس يوم الثلاثاء
حالة الطقس يوم الثلاثاء
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حالة الطقس يوم الثلاثاء | الارصاد الجوية تكشف تفاصيل درجة الحرارة غدا 17/3/2020 في مصر والدول العربية والأجنبية

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، حالة الطقس يوم الثلاثاء الموافق 17/3/2020، في مصر وجميع الدول العربية والأجنبية.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس يوم الثلاثاء، أن يسود البلاد غدًا 17/3/2020، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة.

ويسود يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف متر والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء في محافظات ومدن مصر:

- القاهرة 13 18 
- شبين الكوم 12 18
- طنطا 12 18
- دمنهور 12 17
- الإسكندرية 14 17
- بلطيم 15 17
- مطروح 12 16
- السلوم 10 17
- سيوة 11 21
- بورسعيد 15 18
- دمياط 15 19
- الزقازيق 13 18
- الإسماعيلية 12 19
- السويس 13 20
- العريش 12 20 
- رفح 11 19
- رأس سدر 15 20 
- نخل 10 19 
- نويبع 18 23 
- طابا 16 22 
- كاترين 08 14
- الطور 15 23 
- شرم الشيخ 17 26 
- الغردقة 18 27
- مرسى علم 17 26
- الفيوم 13 21
- بنى سويف 12 21
- المنيا 12 23
- أسيوط 13 24
- سوهاج 14 25
- قنا 15 28
- الأقصر 15 29 
- أسوان 15 29 
- أبوسمبل 15 30 
- الوادى الجديد 15 29
- شلاتين 21 29
- أبو رماد 22 28 
- حلايب 22 27
- رأس حدربة 23 27 

حالة الطقس يوم الثلاثاء في الدول العربية:

- مكة المكرمة 19 33 
- المدينة 15 31 
- الرياض 20 32
- المنامة 20 26
- أبوظبى 22 32
- الدوحة 22 26
- الكويت 16 28
- دمشق 05 18
- بيروت 12 19
- عمان 04 16
- القدس 07 13
- غزة 13 19 
- بغداد 16 27
- مسقط 20 26 
- صنعاء 11 25
- الخرطوم 20 36
- طرابلس 14 20 
- تونس 11 19
- الجزائر 11 17
- الرباط 06 16
- نواكشوط 17 29

حالة الطقس يوم الثلاثاء في الدول الأجنبية:

- أنقرة -06 05
- إسطنبول 01 09
- إسلام آباد 13 24
- نيودلهي 16 27
- جاكرتا 24 32
- بكين 04 18
- كوالالمبور 24 36 
- طوكيو 05 13
- أثينا 04 13
- روما 06 19
- باريس 07 15 
- مدريد 08 14
- برلين 04 15 
- لندن 05 12
- مونتريال -08 01 
- موسكو 01 05
- نيويورك 04 12
- واشنطن 06 15 

حالة الطقس يوم الثلاثاء | الارصاد الجوية تكشف تفاصيل درجة الحرارة غدا 17/3/2020 في مصر والدول العربية والأجنبية

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