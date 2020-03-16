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علا رشدي تعبر عن استيائها من الإجازة عبر "إنستجرام"

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:42 م
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علا رشدي
علا رشدي
مي مرسي
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شاركت الفنانة علا رشدي، فيديو لها تعبر فيه عن استيائها من الأجازات الدراسية ومن غلق النوادي الرياضية، وذلك لتحمل الآباء عبء أبنائهم من حيث التدريس والمذاكرة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وذكرت "رشدي"، أنها مقدرة كل مجهودات الدولة للحفاظ على الأبناء، وعبرت عن خوفها وخوف الشعب المصري بأكمله من هذا الفيروس، وكتبت تعليقًا على هذا الفيديو قائلة: "الأم مش مدرسة يلا نزق مع بعض عشان نعدي الأسبوعين دول..المدرسة والأمهات إيد واحدة".

وتفاعل الجمهور مع هذا الفيديو من خلال خاصية التعليقات حيث قال أحدهم: "التدريس عن بعد جه في دماغ الأمهات المستر يطلع لايف من المدرسة تلت ساعة وشكرا وهوم ورك أكتر من الأول"، وقال آخر: "العالم كله وباء وأنتو همكم المنهج مو عيالكم أنت فنانين لازم تكثفون التوعية للناس مو استهتار".

وتعتبر الفنانة علا رشدي، من أكثر الفنانين انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نشرها حجم كبير من الصور التي تجمعها بزوجها وأبنائها وأشياء من حياتها العائلية.

ويذكر أن آخر أعمال علا رشدي فيلم "قصة حب" والذي شاركها فيه عدد من الفنانين منهم: أحمد حاتم، وهنا الزاهد، فرح يوسف، وتستعد أيضًا من تقديم مسلسل "100 وش" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والذي يشاركها فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وآسر ياسين وهو إخراج كاملة أبو زكري.
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