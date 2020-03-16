خبير اقتصادي: توقعات بتراجع سعر الدولار بعد تخفيض الفائدة



وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا القرار له العديد من الآثار الإيجابية على المواطن والشركات والدولة، موضحًا أن المواطن الذي حصل على قروض ستنخفض قيمة الفائدة على القرض، وبالنسبة للمؤسسات ستقل تكلفة الدي، كما ستقل خدمة الدين على الدولة المقترضة من البنوك.



ونوه إلى أن البنك اتخذ عددا من القرارات من شأنها القضاء على منابع انتشار فيروس كورونا، مثل تحويل طريقة التعامل والدفع إلى إلكتروني؛ وذلك لتقليل التعامل بالعملات الورقية لأنها تنقل عدوى "كورونا".

كما توقع الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد إجراء تقليل سعر الفائدة.



في وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس.



وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة والإقراض إلى 10.25 بالمئة وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75 بالمئة.



وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي "في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية".



من جهة ثانية، خفض الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة مئة نقطة أساس لتعود إلى المستويات التي كانت عليها أيام الأزمة المالية العالمية وذلك في مسعى منه لتهدئة مخاوف المستثمرين والحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الأميركي.



وبالتزامن مع قرارات الفيدرالي، خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما معدل اتفاقيات إعادة الشراء بـ75 نقطة أساس ومعدل إعادة الشراء العكسي 75 نقطة أساس.



علق إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال، على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة في البنوك 3% قائلًا: " إجراء مميز وكان متوقع ولكن ليس بهذه السرعة وهذه النسبة"، مشيدًا بهذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي.