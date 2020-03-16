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مديرية أوقاف الإسكندرية تحظر العناق وتقبيل اليد تجنبًا لـ"كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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إتخذت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، اليوم الأثنين، عدد من القرارات الهامة، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وشملت القرارت التنبيه على مديري الإدارات للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة، والتي تنص على منع المصافحة بديوان عام وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها لحين إشعار آخر، حيث أن المصافحة والملامسة لحامل فيروس كورونا أحد أهم طرق نقل العدوى فإن الرأي الفقهي الاحترازي وفق ما يمليه فقه النوازل يقتضي تجنب ذلك إلى أن تعلن وزارة الصحة انتهاء الأمر وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وتابعت المديرية، أنه يكتفى بإلقاء السلام دون المصافحة سواء في ديوان عام الوزارة أم ديوان عام هيئة الأوقاف أم في جميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة والمناطق التابعة للهيئة، وكذلك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة، قائلة: "نقترح تطبيق ذلك في جميع المصالح الحكومية، كما ندعو جميع المواطنين والمتعاملين إلى الالتزام به، إلى أن يصدر بيان من وزارة الصحة بانتهاء الأمر".

وتابعت المديرية، أن القرار الثاني شمل عدم المعانقة في هذه الظروف، والثالث فيما يخص تقبيل يد الوالدين، وإن أجاز العلماء تقبيل يد الوالد إكراما له والعالم لعلمه، فإن ذلك أيضا مقيد بأمن الفتنة، وبغير وقت النوازل التي يمكن أن ينتقل فيها الداء بالملامسة فضلا عن التقبيل، وعليه يحظر حظرًا باتا على جميع العاملين بالوزارة تقبيل يد أي من العاملين بها لا الآن ولا لاحقا، إذ إن تقبيل الموظف ليد أي من رؤسائه فيه دخل كبير، وإن كانت النيات عند الله فإن اختلاط الحق بالباطل والحابل بالنابل والمقتنع بالمجامل والمتملق يجعلنا وباطمئنان شديد نقرر غلق هذا الباب سدًا للذرائع.

وقال الشيخ محمد خشبة، إن الأوضاع فى الإسكندرية مستقرة والائمة ملتزمون بالتعليمات من قصر دور المساجد فى هذه الفترة على الجماعات والجمع وعدم السماح بإقامة تجمعات في المساجد أو دور المناسبات التابعة لها، وأن العمال يقومون بتنظيف وتعقيم المساجد على أكمل وجه.
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