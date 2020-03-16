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تعرف على مباريات الزمالك المقبلة بعد عودة الدوري

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:53 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية بشكل عام وجماهير نادي الزمالك بشكل، الى مواجهات الابيض المقبلة في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي داخل مصر

الزمالك ضد المقاولون العرب
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم ٧ أبريل ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

الزمالك ضد إنبي
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره انبي يوم ١٥ أبريل ، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

الزمالك ضد بيراميدز
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره انبي يوم ٢٢ أبريل ، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

الزمالك ضد طلائع الجيش
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره انبي يوم ٢٩ أبريل ، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

القنوات الناقلة لمواجهات الزمالك في بطولة الدوري الممتاز
تذاع مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري العام على شاشة قناة اون تايم سبورت وتبث عبر إذاعة اون سبورت.

وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الأحد حتى يوم الجمعة، على ان يستأنف الابيض تدريباته يوم السبت المقبل على عبداللطيف ابو رجيلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.
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