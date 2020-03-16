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الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو مفبرك على قنوات الإخوان

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت تحريات الأجهزة الأمنية، في كشف حقيقة ما أثير في الأيام الماضية، عبر قناة تلفزيونية تابعة للإخوان، عن تعنيف ضابط شرطة، لرجل وزوجته وتعديه عليهما.

حيث بث أحد البرامج التليفزيونية الإخوانية، مقطع فيديو مصور لإحدى السيدات، زعمت خلاله تعرضها وزوجها للسرقة والتعدى بالضرب وإقتحام منزلها عنوة من قِبل طليقها "ضابط شرطة"، فقد تبين كيدية الشكوى ولم يستدل على قيام الضابط المشار إليه بثمة تجاوزات.

وأوضحت التحريات أن هناك خلافات بين الطرفين حول حضانة طفليهما محرر بشأنها العديد من المحاضر.

فيما تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب لزوجته بمنطقة بولاق الدكرور، فيما أمرت بتشريح جثه الزوجة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، عن أنه أقدم الشاب على قتل زوجته، إثر نشوب خلافات ومشادة كلامية قام على إثرها بقتلها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد هشام الطماوي، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل زوجته، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبها، وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام المتهم بقتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتجددت اليوم السبت، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

قناة تلفزيونية ضابط شرطة الأجهزة الأمنية

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