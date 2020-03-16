Mai Al Kharsiti السيرة الذاتية لمي الخرسيتي ويكيبيديا التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كورونا

السيرة الذاتية لـ مي الخرسيتي ويكيبيديا، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو للأعلامية المشهورة “مي الخرسيتي” حول أزمة فيروس كورونا، مما أثار جدل كبير حولها، حيث أتهمت في المقطع الولايات المتحدة الأمريكية، أنها السبب الحقيقي وراء الأزمة العالمية، التي تشهدها بعض البلاد في الوقت الحالي.

السيرة الذاتية لـ مي الخرسيتي ويكيبيديا





مي الخرسيتي هي مصرية الأصل ابنة محافظة الغربية، تقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت من شهور قليلة ضمن قائلة نجوم السوشيال ميديا، بالتحديد بعدما أطلقت هاشتاج،THINK MASRY، الذي قدمت منه حلقات توضح وتتناقش من خلالها حول بعض المشاكل المصرية الهامة، ثم قدمت برنامج إيجابيزم على قناة القاهرة والناس الفضائية.





تفتخر مي أنها بنت محافظة الغربية ولا تشعر بالحرج من كونها من أصل فلاح، عاشت في المملكة العربية السعودية حتي وصلت الي التاسع من عمرها ثم انتقلت بعد ذلك مع والديها الي الولايات المتحدة الأمريكية وعاشت في أمريكا عشرين عام، كما أنها تمكنت من أمتلاك مطعم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.





تشير مي أنها لا تحب اللغة الأنجليزية، وقامت بقراءة العديد من الكتب التي وصلت لحوالي أكثر من 202 كتاب في أول سنه وكانت لا تفهم شيئا منها، عانت كثيرا في بداية حياتها في أمريكا، وتمردت علي الوضع الجديد، ولكنها تمكنت في التأقلم مع مرور فترة طويلة.





مي الخرسيتي حالصة علي بكالوريوس في علم النفس والأجتماع وتحليل السلوكيات، كما أنها تعالج المريض عن طريق توجيه سلوكياته وليس عن طريق الدواء مثل بعض الأطباء، كما أنها تمكنت في الحصول علي درجمة الماجستير فى إدارة الجامعات، كانت تعمل كمعيدة وباحثة نفسية فى جامعة تكساس بولاية تكساس.



