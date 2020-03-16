Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية بعد تعليق الدراسة في مصر

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:41 م
Advertisements
تردد قناة مصر التعليمية
تردد قناة مصر التعليمية
Advertisements
تردد قناة مصر التعليمية.. تعود منظومة التعلم عن بعض على الساحة دوماً عند حدوث أية أزمة عبر العالم، أو جائحة مثلما يحدث في وقتنا هذا، وتزامنًا مع انتاشر وباء "كورونا".

تردد قناة مصر التعليمية

وعُلقت الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب 126 حالة حتى الآن من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط "حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي الأحد الموافق 8 مارس، ما زاد البحث على تردد قناة مصر التعليمية.

برانج على تردد قناة مصر التعليمية

وتذاع مجموعة من الدروس التعليمية، والبرامج التي تخص كافة المراحل السنية التعليمية المختلفة، عبر تردد قناة مصر التعليمية على نايل سات بدءًا من اليوم، بحسب ما كشفته الهيئة الوطنية للإعلام.

أهمية معرفة تردد قناة مصر التعليمية

وتتناول قناة مصر التعليمية عبر ترددها على النايل سات برامج لشرح دروس الطلاب في جميع المراحل، وقد زادت نسبة البحث عن تردد قناة مصر التعليمية خلال الساعات القليلة الماضية، ويطلق على القناة إسم مصر التعليمية وهي تابعة لباقة قنوات النيل التي يتم متابعتها على القمر الصناعي نايل سات.

البحث عن تردد قناة مصر التعليمية

وزادت نسبة المتابعة القناة ليس فقط خلال أيام إمتحانات الثانوية العامة وأنما يتم البحث عنها اليوم لمتابعة الدروس لطلاب الثانوية العامة في فترة تعليق الدراسة بالمدارس؛ حيث يتابع الطالب شرح المناهج لقدرتهم على حل نماذج من الاسئلة فيما بعد، ما زاد البحث عن تردد قناة مصر التعليمية.

تردد قناة مصر التعليمية

وحرصاً من بوابة الفجر على تقديم كافة الخدمات لقرائنا الكرام، ومتابعينها الأعزاء، فنقدم لكم تردد قناة مصر التعليمية عبر السطور التالية:

التردد   11747 رأسي أو 11757 أفقى على النايل سات.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

قناة مصر التعليمية تعليق الدراسة في مصر تردد قناة مصر التعليمية تداعيا بوابة الفجر اليو 26 حالة

أخبار تهمك

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ ساعة و 12 دقيقة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على تردد قناة نادي بيراميدز على النايل سات

شاهد.. تردد قناة نادي بيراميدز عبر النايل سات

تردد قناة تايم سبورت 2019 على نايل سات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

تردد اون سبورت الرياضية 2019 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات ON Sport Live اتش دي HD مجانا

قناة تضم ألمع نجوم الكرة المصرية | الأن تردد قناة الزمالك الجديد 2020 Zamalek علي النايل سات لمتابعة أخبار النادي اليوم

بعد قرار تعطيل الدراسة.. تعرف على تردد قناة مصر التعليمية ومواعيد برامجها لكل المراحل الدراسية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

06:55 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status