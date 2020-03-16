تعرف على تردد قناة مصر التعليمية بعد تعليق الدراسة في مصر

تردد قناة مصر التعليمية.. تعود منظومة التعلم عن بعض على الساحة دوماً عند حدوث أية أزمة عبر العالم، أو جائحة مثلما يحدث في وقتنا هذا، وتزامنًا مع انتاشر وباء "كورونا".





تردد قناة مصر التعليمية





وعُلقت الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب 126 حالة حتى الآن من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط "حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي الأحد الموافق 8 مارس، ما زاد البحث على تردد قناة مصر التعليمية.





برانج على تردد قناة مصر التعليمية





وتذاع مجموعة من الدروس التعليمية، والبرامج التي تخص كافة المراحل السنية التعليمية المختلفة، عبر تردد قناة مصر التعليمية على نايل سات بدءًا من اليوم، بحسب ما كشفته الهيئة الوطنية للإعلام.





أهمية معرفة تردد قناة مصر التعليمية





وتتناول قناة مصر التعليمية عبر ترددها على النايل سات برامج لشرح دروس الطلاب في جميع المراحل، وقد زادت نسبة البحث عن تردد قناة مصر التعليمية خلال الساعات القليلة الماضية، ويطلق على القناة إسم مصر التعليمية وهي تابعة لباقة قنوات النيل التي يتم متابعتها على القمر الصناعي نايل سات.





البحث عن تردد قناة مصر التعليمية





وزادت نسبة المتابعة القناة ليس فقط خلال أيام إمتحانات الثانوية العامة وأنما يتم البحث عنها اليوم لمتابعة الدروس لطلاب الثانوية العامة في فترة تعليق الدراسة بالمدارس؛ حيث يتابع الطالب شرح المناهج لقدرتهم على حل نماذج من الاسئلة فيما بعد، ما زاد البحث عن تردد قناة مصر التعليمية.





تردد قناة مصر التعليمية





وحرصاً من بوابة الفجر على تقديم كافة الخدمات لقرائنا الكرام، ومتابعينها الأعزاء، فنقدم لكم تردد قناة مصر التعليمية عبر السطور التالية:





التردد 11747 رأسي أو 11757 أفقى على النايل سات.











