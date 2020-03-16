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عاجل ..البنك الأهلى :لا تغير في أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار المركزي

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:38 م
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يحي أبو الفتوح
يحي أبو الفتوح
محمد عصام
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أعلن يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، اليوم الأثنين، أنه لا يوجد أي تغير في أسعار الفائدة على  الشهادات والأوعية الأدخارية التى يطرحها البنك حتي الآن، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 3% على الأيداع والأقتراض.

 

وقال " أبو الفتوح" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، إن لجنة الأصول والخصوم(الكو) بالبنك الأهلى ستجتمع خلال الأيام القادمة لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية لأدخارية والشهادات البلاتنية التي يصدرها البنك في ضواء قرار البنك المركزي الأخير، على أن تستمر أسعار العائد على تلك الأوعية والشهادات كما هي حتي يتم صدور قرار اللجنة.

 

وتابع" أبو الفتوح"، أنه بالنسبة للشهادات متغيرة العائدة والمرتبطة بسعر الفائدة بالبنك المركزي، سيتم خفضها مباشرة بنفس نسبة التخفيض التى أعلنها البنك المركزي.

 

البنك المركزي يخفض الفائدة بشكل مفاجئ:

وكان البنك المركزي قرر اليوم في أجتماع مفاجئ للجنة السياسيات النقدية خفض سعر الفائدة بواقع 3% على الأيداع والاقتراض؛ لتصل إلى 9.25% و10.25% على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي، أن هذة الخطوة جاءت في ضوء التطورات العالمية، وما يتبعة من ضرورة التحرك للحفاظ على مكتسبات التى حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي.


شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلى :

ويصدر البنك الأهلى عدد من شهادات الاستثمار، من ضمنهم شهادة الاستثمار ب التى يصدرها نيابة عن بنك الأستثمار القومي بعائد 13.75% سنويا، و شهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة فائدة 12% يصرف العائد كل شهر لمدة 3 سنوات، الشهادة البلاتينية بعائد ربع سنوي بنسبة فائدة 12.25% ويبلغ آجال الشهادة 3 سنوات.


 

 

 

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