عاجل ..البنك الأهلى :لا تغير في أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار المركزي
أعلن يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، اليوم الأثنين، أنه لا يوجد أي تغير في أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الأدخارية التى يطرحها البنك حتي الآن، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 3% على الأيداع والأقتراض.
وقال
" أبو الفتوح" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، إن لجنة الأصول
والخصوم(الكو) بالبنك الأهلى ستجتمع خلال الأيام القادمة لتحديد أسعار الفائدة على
الأوعية لأدخارية والشهادات البلاتنية التي يصدرها البنك في ضواء قرار البنك المركزي الأخير، على أن تستمر أسعار العائد على تلك الأوعية والشهادات كما هي حتي يتم صدور قرار
اللجنة.
وتابع"
أبو الفتوح"، أنه بالنسبة للشهادات متغيرة العائدة والمرتبطة بسعر الفائدة
بالبنك المركزي، سيتم خفضها مباشرة بنفس نسبة التخفيض التى أعلنها البنك المركزي.