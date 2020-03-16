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ريم مصطفى تشعل "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:15 م
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ريم مصطفى
ريم مصطفى
مي مرسي
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شاركت الفنانة ريم مصطفى صورة من أحدث جلسة تصوير لها، وهي ترتدي ما يشبه ملابس رياضة سباق الخيل حيث ظهرت بقفاز و"بوت" طويل باللون البني وقبعة سوداء وجاكت طويل، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها معبرين عن إعجابهم، فقال أحدهم: "أحلا رورو في الدنيا كلها منورة ربنا يسعدك ويوفقك"، وقال آخر: "الجميلة ريم مصطفى".

وانتهت "مصطفى"، من تصوير فيلم "العنكبوت" الذي يشاركها فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا، ومنى ذكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وشيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير، وللمخرج أحمد نادر جلال، وتجسد فيه شخصية مختلفة عن باقي أدوارها حيث تقوم بدور ديلر مخدرات طول أحداث الفيلم.

ويعد فيلم "العنكبوت" التجربة الثالثة السينمائية للفنانة ريم رمصطفى بعد مشاركتها في فيلم "مش رايحين في داهية"، و"أولاد رزق 2".

وتنتظر "مصطفى"، طرح مسلسلها الجديد "شديد الخطورة" على منصة المشاهدة الرقمية "، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم رياض الخولي وهادي الجيار ومحمد الدقاق، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

ريم مصطفى تشعل "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير
ريم مصطفى تشعل "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير
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الكلمات المفتاحية

ريم مصطفى اليو اطلالة كلاسيكية آخر اعمالها

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