"فيدال" كلمة السر في تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

يرغب فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في بداية الموسم.



وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن اللاعب التشيلي ارتورو فيدال لاعب خط وسط البارسا يمكن أن يدخل في عملية لاوتارو مارتينيز.



وأبدى انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان اصراره على التوقيع مع التشيلي، حيث ستكون قيمة فيدال في العملية بحوالي 20 أو 25 مليون يورو.



ولن يمثل رحيل فيدال مشكلة لـ برشلونة لأنهم سيعطي الفرصة لـ كولادو وبويج أو عودة ألينيا، ولا يستبعد التوقيع مع لاعب وسط دفاعي مثل كيتا.