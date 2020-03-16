أستاذ أمراض السكر والغدد توجه نصائح هامة للمواطنين حول فيروس "كورونا"

وجهت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني عددًا من النصائح للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مناشدة المواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات وإذا لزم الأمر ارتداء الكمامات.



وأوصت "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، بعدم لمس الأشياء أثناء الشراء وارتداء قفاز بلاستيك عند ملامستها ثم التخلص منها بعد ذلك.



وتابعت أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني: "يجب تناول الليمون والبرتقال يوميا للحصول على فيتامين سي أو تناول أقراص فيتامين سي، كما لابد من الحرص على تناول غذاء متوازن وسليم يحتوي على الخضروات والفاكهة وبيض ولبن".



وأشارت إلى أنه لابد من التنظيف باستمرار للأسطح بالكلور خاصة أماكن العمل فضلًا عن عدم الخروج من المنزل قدر الإمكان



في سياق أخر، كشفت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837 حالة، ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن في 146 دولة.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.



بدورها، أعلنت مصر تعليق حركة الطيران في كافة المطارات، بداية من الخميس 19 مارس، وحتى نهاية الشهر الجاري، واتخذت عدة دول عربية مزيدا من الإجراءات من أجل مواجهة فيروس كورونا.



كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاثنين تعليق حركة الطيران في مصر بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا،

بالإضافة إلى تخفيض دوام العاملين في الدولة بالأجهزة والمصالح الحكومية الإدارية "التي لا تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة".



وأكدت الحكومة أيضا على "الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بالفيروس وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".



وقال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين.



وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريين باستهتار ويبدأ فى الخروج حتى لا يحدث كارثة.

