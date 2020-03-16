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'بفستان قصير'.. هكذا غازلت نوال الزغبي جمهورها عبر 'إنستجرام'

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:09 م
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نوال الزغبي
نوال الزغبي
روان هيثم
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نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزغبي" في هذه الصورة مرتدية فستانا جلدا قصيرا من اللون الأسود مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "الزغبي" على هذه الصورة قائلة: أنا دموعي ما بمسحا، انا بمسح ياللي بكوني.

وتابعت "الزغبي" قائلة: القوية نوال الزغبي.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر يا حبيبتي بموت فيكي خلي بالك من نفسك الجو تلج.

وعلى صعيد آخر قدمت نوال الزغبي عدة أغانٍ منها "جوا قلبه، مية وجع، أيام صعبة، مش خايفة، صبح صبح، كدة باي، مش مسامحة، صوت الهدوء، ليك وحشة، غازلني، اللي براسي عملته".

وحصلت نوال خلال مسيرتها الغنائية على عدة جوائز منها جائزة "الموريكس دور"، وجائزة أول مطربة عربية، وجائزة الموسيقى العربية، كما حصلت أيضا على درع تكريمي من رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأمريكية، وتزوجت من إيلي أديب، وأنجبا ثلاث أبناء، ولكنهما انفصلا في 25 أغسطس 2008.
'بفستان قصير'.. هكذا غازلت نوال الزغبي جمهورها عبر 'إنستجرام'
'بفستان قصير'.. هكذا غازلت نوال الزغبي جمهورها عبر 'إنستجرام'
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