مباحثات "إماراتية - أردنية" بشأن جهود مكافحة كورونا





بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الإثنين خلال اتصال هاتفي، مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها على المستويات كافة.





وتناول محمد بن زايد وعبدالله الثاني، جهود الإمارات والأردن في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسبل التعاون بينهما في هذا المجال، وآخر المستجدات الخاصة بانتشار الفيروس في المنطقة والعالم.





وأكد الشيخ محمد بن زايد، على دعم الإمارات للأردن لمواجهة الفيروس، متمنيًا السلامة للشعب الأردني والشفاء العاجل للمصابين.





هذا وثمن ملك الأردن، المواقف المقدرة دائمًا لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا، مشددا على وقوف الأردن الدائم إلى جانب الأشقاء الإماراتيين.





وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض عقب تلقي الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الإمارات 26 حالة.





كام أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 15 حالة، بعد اكتشاف حالتين جديدتين في مستشفى الملك عبدالله في إربد، موضحة أن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بالفيروس.





وقالت الصحة الأردنية: إن "وضع الحالات مستقر وجميعها قادمة من خارج الأردن وأغلبها من دول الاتحاد الأوروبي".





هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.



