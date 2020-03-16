وزير الإعلام يطالب الجارديان بالإفصاح عن أسماء وأماكن المصابين بكورونا في مصر





وطالب "هيكل"، صحيفة الجارديان الممولة من قطر أن تبلغ مصر بـ 100 أو 200 اسم من المصابين بكورونا في مصر، وأماكن تواجدهم حتى نصل إليهم أو يخطرون منظمة الصحة العالمية بهم، معقبًا: "لو قطر كلها 400 ألف مواطن، بها 400 حالة إصابة، كل دولة عندها مشكلة خلوها تحلها، ومش المفروض أننا نعبث بهذا الأمر".



ونفى وزير الإعلام ما أثير حول اتخاذ قرار بحظر التجوال، والذي حث المواطنين على التكالب على السلع، معقبًا: "المواطن المصري أوعى من ذلك".



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.



قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة اتخذت قرارات لمواجهة فيروس كورونا، وفوجئنا أن هناك حالة استهتار والمواطنين متواجدين في المولات والمقاهي، واعتبروها إجازة للترفيه، واليوم تم اتخاذ إجراء أعنف حتى نفصل أنفسنا عن المجتمع الدولي بتعليق حركة الطيران.وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن خسائر هذه القرارات على السياحة فادحة وننتظر من المواطنين التعاون معنا في اتخاذ اجراءات لحماية أنفسهم وتقليل التجمعات في المقاهي والمولات والسينمات، معربًا عن أمله أن ينجح المصريين في مواجهة هذا الفيروس خلال 14 يوما.واستنكر، الهجوم على مصر من قبل صحيفة "الجارديان" التي زعمت أن هناك 19130 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، في حين أن المسجلين في مصر 150 حالة، و3 حالات وفاة، موضحًا أن صحيفة "الجارديان" ممولة من قطر، مشددًا على ضرورة أن يتم نسب الخبر لمصدره فالحديث في هذه الأزمة ليس قضية رأي.