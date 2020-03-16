Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبدالله جمعة يكشف سبب استبعاد صالح من الأهلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements
علق عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك على أسباب خروج شقيقه صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.

وأكد عبدالله في تصريحات عبر قناة الزمالك أن فايلر بيحارب شقيقه في النادي الأهلي وهو السبب الرئيسي في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأشار إلى أن صالح قدم مستويات مميزة وظهر بشكل رائع قبل تجميده عن المشاركة، متوقعًا أن يستعيد فورمته ومستواه المعهود في أسرع وقت.

وأضاف "صالح هيرجع أحسن من الأول سواء كمل في الأهلي أو انضم إلى صفوف الزمالك".

وأشار إلى أن صالح قصر في حق نفسه في بعض الفترات.
Advertisements

أخبار تهمك

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

06:55 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status