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عبدالله جمعة يكشف سبب استبعاد صالح من الأهلي
الإثنين 16/مارس/2020 - 07:27 م
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هاني عصام
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علق عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك على أسباب خروج شقيقه صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.
وأكد عبدالله في تصريحات عبر قناة الزمالك أن فايلر بيحارب شقيقه في النادي الأهلي وهو السبب الرئيسي في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.
وأشار إلى أن صالح قدم مستويات مميزة وظهر بشكل رائع قبل تجميده عن المشاركة، متوقعًا أن يستعيد فورمته ومستواه المعهود في أسرع وقت.
وأضاف "صالح هيرجع أحسن من الأول سواء كمل في الأهلي أو انضم إلى صفوف الزمالك".
وأشار إلى أن صالح قصر في حق نفسه في بعض الفترات.
وأكد عبدالله في تصريحات عبر قناة الزمالك أن فايلر بيحارب شقيقه في النادي الأهلي وهو السبب الرئيسي في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.
وأشار إلى أن صالح قدم مستويات مميزة وظهر بشكل رائع قبل تجميده عن المشاركة، متوقعًا أن يستعيد فورمته ومستواه المعهود في أسرع وقت.
وأضاف "صالح هيرجع أحسن من الأول سواء كمل في الأهلي أو انضم إلى صفوف الزمالك".
وأشار إلى أن صالح قصر في حق نفسه في بعض الفترات.
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