النجمة بيرين سات تتصدر "ترند" جوجل بعد خضوعها لـ "الحجر الصحي"

بيرين سات تتجول بحرية | رفضت النجم التركية بيرين سات منذ أيام للخضوع إلى الحجر الصحي، هي وزوجها وخرجت لتتجول في الشوارع ومطاعم المدينة، ما أثار حفيظة الكثيرين.





عودة بيرين سات





وعادت بيرين سات هي وزوجها من بريطانيا منذ أيام، ما يلزمها بالحضوع لحجر صحي يستمر 14 يومًا، وهو ما رفضته الفنانة التركية الشهير بـ "نور".





بيرين سات تثير الجد





وشاهد جمهور بيرين سات وهي تتجول في الطرقات برفقة زوجها، دون الخضوع لأية قوانين ما رآه البعض أمرا سيء إذ أنها لم تخضع للحجر ما يعرض الكثيرين من يتواجدوا معها مصادفة بانتقال "كورونا" إذا كانت حاملة للفيروس.





زوج بيرين سات





وتزوجت بيرين سات الشهيرة في العالم العربي باسم "نور" من المطرب التركي الشهير كينان دوجلو الذي رافق زوجته في كثير من الأماكن العامة ما سبب ذعر للكثيرين.





الهجوم على بيرين سات





وتعرضت بيرين سات لهجوم حاد من الجماهير التركية وحول أنحاء العالم، لمخالفتها القوانين ووضع حياتها على محك الخطر بتجولها بعد رحلة إنجلترا ببساطة في تركيا.





خضوع بيرين سات للحجر الصحي





وفاجأت بيرين سات بخضوعها لمطالب جمهورها، وتوجهت نحو الحجر الصحي لتسلم نفسها برفقة زوجها من أجل الخضوع لحجر لمدة 14 يوما.



