نشأت الديهي: الدولة تقوم بجهود صعبة وعصيبة لمواجهة فيروس كورونا



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم بعض الاجراءات الاحترازية الجديدة بعد تعليق الدراسة المدارس والجامعة، متمثلة في تعليق حركة الطيران من المطارات المصرية من ظهر 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مع تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والصالح الحكومية بهدف منع الاحتكاك بين الناس ومنع الازدحام.

وتابع "الديهي"، أن الدولة خلال هذه الفترة تقوم بإجراءات صعبة وعصيبة لمواجهة كورونا، وتعلم تمامًا أنها لها تداعيات اقتصادية مخيفة، لكن صحة المواطن على رأس أولويات أي دولة.



ونوه، بأن رئيس الوزراء ناشد المواطنين بالالتزام وعدم الاستخفاف بفيروس كورونا، معقبًا: "أنا براهن على وعي الشعب المصري، ولم تنجه إجراءات الحكومة إلا بتفاعل المواطنين، خلوا العيال في البيت علشان خاطر صحتهم وصحتك، وتعاملوا مع الأزمة بجدية حقيقية، العالم يعيش في حالة حرب حقيقية، وهناك حالة فزع عالمي"، مستنكرًا التكالب على السلع، مشددًا على أن البلد مؤمنة من كافة السلع لعدة شهور قادمة.



وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية تتابع وتراقب عن كثب ما يجرى في الدول التي بها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر بها حالات إصابة بفيروس كورونا لكنها غير موبوءة، واتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية الاستباقية الواجبة.