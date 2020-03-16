Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيرين سات وزوجها يدخلان الحجر الصحي بسبب "فيروس كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:21 م
Advertisements
بيرين سات
بيرين سات
Advertisements
دخلت النجمة التركية بيرين سات وزوجها المطرب كينان دوجلو، اليوم الإثنين الموافق 16/3/2020، الحجر الصحي المنزلي، وذلك خوفًا من فيروس كورونا.

وتداولت بعض الأخبار المتلعقة بشأن إصابة الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغنى كينان دوجلو، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستخضع بيرين سات وزوجها للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، وذلك بعد عودتهم من لندن في إجازة كهدية من زوجها بمناسبة عيد ميلادها.

جدير بالذكر أن النجمة أولجا كوريلنكو، والتي شاركت النجم دانيال كريج فى بطولة فيلم Quantum of Solace عام 2008، وهو واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند، أصيبت بفيروس كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بيرين سات وزوجها بيرين سات الممثلة بيرين سات الحجر الصحي الاصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 22 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ 36 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بريس بروزنان يهاجم صناع أفلام جيمس بوند بسبب دانيال كريج

دانيال كريج عن عودته لجيمس بوند للمرة الأخيرة: نحن بحاجة لإنهاء شيء ما

إسرائيل تعلن فرض حجر صحي على الوافدين للحد من انتشار كورونا

دنيال كريج يحتفل بعيد ميلاده الـ 52 في عرض خاص لفيلم Casino Royale

دانيال كريج يدرس العودة لشخصية جيمس بوند للمرة السادسة

في سن الـ 52.. جيمس بوند يستعرض لياقته على غلاف مجلة GQ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

05:55 م

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status