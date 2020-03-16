بيرين سات وزوجها يدخلان الحجر الصحي بسبب "فيروس كورونا"

دخلت النجمة التركية بيرين سات وزوجها المطرب كينان دوجلو ، اليوم الإثنين الموافق 16/3/2020، الحجر الصحي المنزلي، وذلك خوفًا من فيروس كورونا.

وتداولت بعض الأخبار المتلعقة بشأن إصابة الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغنى كينان دوجلو، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وستخضع بيرين سات وزوجها للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، وذلك بعد عودتهم من لندن في إجازة كهدية من زوجها بمناسبة عيد ميلادها.





جدير بالذكر أن النجمة أولجا كوريلنكو، والتي شاركت النجم دانيال كريج فى بطولة فيلم Quantum of Solace عام 2008، وهو واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند، أصيبت بفيروس كورونا.