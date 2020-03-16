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عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:18 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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كشف عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك عن نصيحة شقيقه صالح جمعة لاعب فريق الأهلي قبل انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء.


وأوضح جمعة في تصريحات عبر قناة الزمالك أن صالح جمعة نصحه بالانضمام إلى صفوف الزمالك عن اللعب للأهلي.


وواصل "صالح أكد لي أن فرصتي في المشاركة مع الزمالك ستكون أكبر عن اللعب للأهلي وأنه سيحتاج وقت طويل مع الأهلي بسبب صغر سني وقتها".


وأشار إلى أن الأهلي تفاوض معه بعد التوقيع للزمالك لكنه أبلغ مسئولي القلعة الحمراء بأنه حدد قراره واللعب للزمالك بشكل نهائي.


وشدد على أنه كان يرفض أن يكون مجرد ضيف شرف بعد الانضمام للزمالك والرحيل بعد فترة وجيزة وكان يرغب في إثبات نفسه وتحقيق البطولات مع الفريق.

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