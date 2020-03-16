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كورونا توقف مهرجان عمان السينمائي الدولي

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:57 م
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مهرجان عمان الدولي
مهرجان عمان الدولي
الفجر الفني
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صرحت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي، عن تأجيل دورته الحالية التي من المقرر أن تقام خلال الأيام المقبلة، وذلك إثر انتشار فيروس كورونا وتفشيه بسرعة، مما أثار الوضع العالمي وازدياد القيود التي تلت ذلك على الحركة والتجمعات والاختلاط.

وجاء في نص البيان: "نأسف لهذا الخبر ونعمل الآن على التكيُّف مع هذا الوضع غير المسبوق، لقد أعدنا جدولة المهرجان مبدئيًا إلى 20-25 (أغسطس) 2020، على أمل أن يتم حل أزمة الصحة العالمية قبل ذلك الوقت، اتخذنا هذا القرار إثر القيود الصارمة المفروضة على السفر والتجمع، تماشيًا مع متطلبات الصحة العامة، نتفهم خيبة أمل الكثيرين - من صُّناع أفلام ومبدعين وأصحاب مصالح تجارية - الذين كانوا يتطلعون إلى تنظيم مثل هذا الحدث الثقافي الدولي في الأردن والذي من شأنه أن يساعد على عرض الإنجازات السينمائية الأولى، من المنطقة خاصة".

ولا تعد عمان أول دولة تقوم بإلغاء الفعاليات الثقافية والفنية، فقد سبقتها العديد من الدول العربية، والدول الأجنبية التي سجلت عددًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقامت أيضًا بعض الدول بتعليق الرحلات الجوية، وأوقفت المواصلات العامة، ومنعت التجمعات قدر المستطاع لتفادي أي خطورة، أو إصابة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا.

وقد أوقفت مصر منذ أيام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تفاديًا للتجمعات والاختلاط الذي يحدثه المهرجان، بجانب إلغاء العديد من الفنانين والمطربين لحفلاتهم منذ مطلع مارس وحتى الآن، حتى يصدر من الدولة إشعار آخر لتخطي هذه الأزمة.

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