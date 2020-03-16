ولاية نيويورك تسجل 7 حالات وفاة بفيروس "كورونا"





أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، أنها سجلت 7 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 950 حالة.





وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو: "ارتفعت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لدينا إلى 7 حالات والإصابات إلى 950 حالة".





وعرض كوممو، خلال المؤتمر، جدولاً يوضح عدد الإصابات في مقاطعات الولاية، وجاء أعلاها في مدينة نيويورك بـ463 حالة تليها مقاطعة ويستتشستر بـ220 حالة.





ووصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأحد، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.





هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.



