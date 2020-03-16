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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:04 م
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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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حالة الطقس يوم الثلاثاء | كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الإثنين، عن حالة الطقس المتوفعة غدًا الثلاثاء، في مصر وبعض محافظات ومدن الدول العربية والعالمية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 

وتتوقع الأرصاد أن يكون طقس الثلاثاء مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحرى.

حالة الطقس يوم الثلاثاء ودرجات الحرارة: 



تفاصيل حالة الطقس يوم الثلاثاء 

وقالت الهيئة إن حالة الطقس يوم الثلاثاء غدًا سيتخللها أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر السواحل الشمالية الغربية و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحرى.

تعرف على حالة الطقس يوم الثلاثاء 

وتابعت الهيئة في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء يكون دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يكون الطقس حارا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح مثيرة للرمال والأتربة.


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