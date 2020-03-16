فرق الصحة تجري الكشف الطبي على محافظ أسوان

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وجميع قيادات المحافظة على الخضوع للكشف الصحي، وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة، وذلك في إطار الإجراءات المشددة للأطمئنان على سلامة جميع العاملين بالمصالح الحكومية بدون استثناءات.



وقامت الفرق الطبية بالكشف على المواطنين المترددين على مبنى المحافظة، بجانب التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة وخصوصًا المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه العمومية، بالإضافة إلى وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى.



فيما تم إلغاء التوقيع بالبصمة والتوقيع بدفاتر الحضور والإنصراف، فضلًا عن تعقيم مراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور بشكل دورى.