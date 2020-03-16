شريف منير بصحبة المخرج مصطفى فكري من كواليس مسلسل "ونجب تاني ليه"



وفى سياق آخر يصور شريف منير مشاهده في فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله بمشاركة أحمد داوود ودينا الشربيني ونسرين أمين وجومانا مراد وعدد من ضيوف الشرف، كما يظهر كضيف شرف في فيلم "راس السنة" المقرر طرحه فى السينمات يوم 5 فبراير المقبل ويشارك في بطولته إياد نصار وإنجي المقدم وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك.



من سياق متصل سلم المؤلف عمرو محمود ياسين نصف حلقات مسلسل ياسمين عبد العزيز، "ونحب تاني لية" لشركة سينرجى، ويواصل عمرو في كتابة حلقات النصف الثاني من المسلسل، حيث أن ياسمين عبدالعزيز تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها، ويواصل ابطال المسلسل التصوير في الديكورات الخاصة بالعمل.



واختارت ياسمين عبد العزيز المؤلف عمرو محمود ياسين، لرغبتها في تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق في "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التي يقابلها المرء في حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه.



مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين.





ويعود شريف منير إلى الدراما في "ونحب تانى ليه" بعد غيابه العامين الماضيين، حيث كان آخر مسلسلاته "الزيبق" الجزء الأول مع النجم كريم عبد العزيز وتأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله وتم عرضه في شهر رمضان 2017.