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مدير منطقة الهرم: ارتفاع المياه بمعبد الوادي وصل 30 سم والكسح تم يدويًا (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:01 م
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أشرف محي مدير عام منطقة أثار أهرامات
أشرف محي مدير عام منطقة أثار أهرامات
حسام زيدان
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كشف أشرف محي مدير عام منطقة أثار أهرامات الجيزة، أن معبد الوادي المجاور لتمثال أبو الهول، تجمعت فيه المياه بسبب سقوط الأمطار حتى بلغ ارتفاعها 30 سم، وتم كسح هذه المياه خلال يوم واحد وفتح المعبد للزيارة. 

وفي فيديو من داخل معبد الوادي، قال محيي في تصريحات إلى الفجر، إن سبب تراكم المياه في المعبد أنه بلا سقف، ولا يوجد به نظام صرف أرضي، كما أننا لا نستطيع عمل نظام صرف أرضي لأن ذلك سيخل بطبيعة الأثر، وجميع العاملين تكاتفوا لإزالة المياه منه حيث تم كسحها يدويًا فمن المتعذر إدخال آلات من أي نوع داخل المعبد خوفًا على الأثر. 

وأضاف محيي أن الفراعنة كانوا أذكياء، وهم أصحاب أول نظام صرف لمياه المطر في التاريخ، وكان سقف المعبد مزود بميازيب "مزاريب" تصرف المياه مباشرة، ولأن السقف غير موجود الذي سقط في عصور سابقة، فإن المياه تتجمع بداخل المعبد في حال سقوط أمطار، ولو كان موجودا لما دخلت المياه للمعبد إطلاقًا. 

وأكد أشرف محيي مدير عام منطقة الهرم، أن فريق العمل استطاع السيطرة على المياه المتراكمة وفتح المنطقة للزيارة وكأن شيئًا لم يكن. 

يذكر أن وزير السياحة والآثار تفقد أول أمس السبت عدد من الأماكن الأثرية للاطمئنان عليها بعد موجة الطقس الممطرة، التي ضربت البلاد على مدى يومين الخميس والجمعة، 12 و13 مارس. 

واطمأن الوزير خلال هذه الجولة على عدة أماكن منها منطقة الأهرامات التي تم كسح المياه منها بكفاءة، وكذلك تفقد قصر البارون الذي واجه المطر بجودة،، ولم تحدث به أية أضرار، أو تراكمات على أسطحه أو في الحديقة، كما تفقد الوزير شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث تجول في متحف النسيج ومجموعة السلطان قلاوون متابعًا عمليات شفط وكسح المياه التي تمت بنجاح حتى أمس.

وأوصى الوزير بتكوين لجان متابعة لحالة المباني الأثرية الإسلامية والقبطية خلال الأسبوعين القادمين وموافاته بتقارير حول حالتها، ووجه الشكر لرجال الآثار الإسلامية وعلى الأخص شارع المعز وإدارة الجمالية والقاهرة التاريخية.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالأجهزة المعنية لمحافظتي القاهرة والجيزة بوجه خاص وبقية محافظات الجمهورية بوجه عام، والتي كانت في تواصل مستمر معه وتعاونت بشكل مثالي لدرء الأخطار عن الآثار في كل المناطق بلا استثناء، حيث تم السيطرة على حريقين في الغورية والأزهر، كانا بعيدين عن الآثار، وكذلك السيطرة على تراكمات المياه في الأهرامات وشارع المعز.

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الكلمات المفتاحية

منطقة الاهرامات مصر الهرم الاماكن الاثرية ابو الهول

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